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        Didim'de 300 çam fidanı toprakla buluşturdu

        11 Kasım Milli Ağaçlandırma günü dolayısıyla Aydının Didim ilçesinde 300 çam fidanı toprakla buluşurken, etkinliğe öğrencilerin de ilgi gösterdiği görüldü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 12:06 Güncelleme:
        Didim'de 300 çam fidanı toprakla buluşturdu

        11 Kasım Milli Ağaçlandırma günü dolayısıyla Aydının Didim ilçesinde 300 çam fidanı toprakla buluşurken, etkinliğe öğrencilerin de ilgi gösterdiği görüldü.

        11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Aydın genelinde 10 bin fidan toprakla buluşturulacağı açıklanırken, 300 çam fidanı Didim’de toprakla buluştu. Her yıl "Geleceğe Nefes, Cumhuriyete Nefes" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlik Altınkum Mahallesi'nde bulunan Gevrek mevkiinde gerçekleştirildi. Gerçekleşen fidan dikimine Didim Kaymakamı Mesut Çoban, Didim Garnizon Komutanı Ali Yeler, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, kamu kurum amirleri, bazı siyasi parti temsilcileri ve STK temsilcileri, bazı okulların yönetim kadroları ile öğrenciler katıldı. Kaymakam Çoban öğrencilerle birlikte fidan dikimi yaparak, fidan dikiminin de inceliklerini paylaştı.

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        Etkinlik kapsamında katılımcılar fidanları toprakla buluşturarak, geleceğe nefes oldu. Etkinlik sonunda hatıra fotoğraf çekinildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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