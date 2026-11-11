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        Didimliler tiyatroya doyacak

        Didim Belediyesi Tiyatro Topluluğu, Anton Pavloviç Çehov'un "Bir Evlenme Teklifi" ve "Ayı" eserlerinden uyarlanan "Aşk Dediğin Bir Çehov Meselesi" adlı oyunla 13 Kasım'da tiyatroseverlerin karşısına çıkacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 10:08 Güncelleme:
        Didimliler tiyatroya doyacak

        Didim Belediyesi Tiyatro Topluluğu, Anton Pavloviç Çehov’un "Bir Evlenme Teklifi" ve "Ayı" eserlerinden uyarlanan "Aşk Dediğin Bir Çehov Meselesi" adlı oyunla 13 Kasım’da tiyatroseverlerin karşısına çıkacak.

        Didim Belediyesi Tiyatro Topluluğu, Anton Pavloviç Çehov’un "Bir Evlenme Teklifi" ve "Ayı" adlı eserlerinden oluşan "Aşk Dediğin Bir Çehov Meselesi" adlı oyunla tiyatroseverlerin karşısına çıkıyor. Tek perdelik iki komediden oluşan oyun, 13 Kasım Cuma günü saat 20.00’de DİGEM’de sahnelenecek.

        Didim Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında tiyatroseverleri yeni bir oyunla buluşturuyor. Didim Belediyesi Tiyatro Topluluğu tarafından sahneye taşınan, Anton Pavloviç Çehov’un kaleme aldığı "Bir Evlenme Teklifi" ve "Ayı" adlı eserler, "Aşk Dediğin Bir Çehov Meselesi" başlığı altında bir araya geliyor. İnsan ilişkilerini, aşkı, evlilik düşüncesini ve toplumsal davranışları mizahi bir dille ele alan iki eser, izleyicilere keyifli bir tiyatro akşamı sunmaya hazırlanıyor.

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        Oyunun ilk bölümü olan "Bir Evlenme Teklifi", komşusunun kızına evlenme teklif etmek amacıyla yola çıkan heyecanlı bir gencin, aileler arasında yaşanan arazi ve av köpeği tartışmaları nedeniyle asıl amacından uzaklaşmasını konu alıyor. Evlilik teklifi için başlayan ziyaret, giderek eğlenceli bir anlaşmazlığa dönüşüyor. İkinci bölümde sahnelenen "Ayı" ise eşinin ölümünün ardından evine kapanarak yas tutan dul bir kadın ile kendisinden borç tahsil etmeye gelen kaba bir toprak sahibi arasındaki karşılaşmayı anlatıyor. İki karakterin inatlaşmasıyla gelişen olaylar, mizahi bir aşk hikayesine dönüşüyor. Yönetmenliğini Esra Demirci’nin, yönetmen yardımcılığını Rabia Nur Kaya’nın üstlendiği oyunun dekor tasarımı Olgaç Demirkol’a, müzikleri Dilay Nefes Ecem’e, kostüm tasarımı ise Elif Burcu Ünver’e ait. Oyuncu kadrosunda Elif Burcu Ünver, Hayri Tuna Ongun, Timur Kafadar, Didar İnci Yıldırım, Barış Bozkuş ve Mustafa Gülsefa yer alıyor. Tek perdelik iki komediden oluşan ve 13 yaş üzeri izleyicilere yönelik hazırlanan "Aşk Dediğin Bir Çehov Meselesi", 13 Kasım Cuma günü saat 20.00’de DİGEM’de sahnelenecek. Oyunun giriş kartları Didim Belediyesi Halk Masası’ndan temin edilebilecek.

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