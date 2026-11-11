Başkan Tetik, ADÜ'de 'Liderler Konuşuyor' söyleşisine konuk oldu

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Topluluğu tarafından düzenlenen 'Liderler Konuşuyor' söyleşisine konuşmacı olarak katıldı.

ADÜ İİBF Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programa; ADÜ İİBF Dekanı Prof. Dr. Tuncay Ercan Sepetçioğlu, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanı ve Topluluk Danışmanı Prof. Dr. Fatma Neval Genç, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Kamu yönetimi alanındaki bilgi, birikim ve deneyimlerini öğrencilerle paylaşan Başkan Tetik, belediyecilik çalışmalarından yönetim anlayışına kadar farklı konularda gençlerle fikir alışverişinde bulundu.

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Başkan Tetik, gençlerin ülkenin geleceğinde önemli bir sorumluluk üstleneceğine dikkat çekerek; "Kamu yönetimi sadece makamda oturmak değil; toplumun ihtiyaçlarını doğru anlamak, çözüm üretmek ve vatandaşın hayatına dokunmaktır. Siz gençler, geleceğin yöneticileri ve karar vericileri olacaksınız. Bu nedenle kendinizi çok iyi yetiştirmeniz, sorgulamanız, araştırmanız ve halkın içinde olmanız büyük önem taşıyor. Bizim görevimiz de tecrübelerimizi sizlerle paylaşarak geleceğe katkı sunmak" ifadelerini kullandı.

Söyleşinin ardından öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Başkan Tetik, gençlerin kamu yönetimine yönelik merak ve ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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Program sonunda ADÜ İİBF Dekanı Prof. Dr. Tuncay Ercan Sepetçioğlu tarafından Başkan Tetik’e teşekkür belgesi takdim edildi.