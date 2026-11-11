Aydın'da aileler bu kez aynı sahada yarışacak

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Yeşilay iş birliğinde düzenlenecek Floor Curling Aile Etkinliği'nde anne, baba ve çocuklar aynı sahada buluşarak hem spor yapacak hem de birlikte keyifli vakit geçirecek.

Ailelerin spor aracılığıyla bir araya gelmesini ve birlikte vakit geçirmesini sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlik, 13 Kasım Cuma günü saat 18.00'de Mimarsinan Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Yeşilay iş birliğiyle düzenlenen organizasyonda aileler Floor Curling heyecanını birlikte yaşayacak. Etkinlik kapsamında anneçocuk, babaçocuk, abikardeş ve ablakardeş kategorilerinde yarışmalar yapılacak. Aile bireylerinin birlikte mücadele edeceği organizasyonda sporun birleştirici gücünün yanı sıra dayanışma ve aile bağlarının güçlendirilmesi de ön plana çıkacak. 'Birlikte daha sağlıklı, daha mutlu aileler' sloganıyla gerçekleştirilecek etkinliğe tüm vatandaşlar davet edildi.