Sultanhisar'da 'Misafirim Kaymakamım' projesi sürüyor

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde 'Misafirim Kaymakamım' projesi kapsamında Kaymakam Ali Ekber Ateş, iki öğrencinin ailesini ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Madran ve öğretmenlerle birlikte Gazi Mustafa Kemal İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Serra Demirbaş ile Beşeylül İlköğretim Okulu öğrencisi Melek Yasan’ın ailelerine konuk oldu. Gerçekleştirilen ziyaretlerde öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Ateş, çocukların eğitim hayatlarına ilişkin düşüncelerini ve gelecek hedeflerini dinledi. Öğrencilerin okuldaki durumları ve başarılarının da ele alındığı buluşmalarda, eğitim süreçleri değerlendirildi. Kaymakam Ateş, öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar dilerken, ziyaret dolayısıyla kendilerini misafir eden ailelere de teşekkür etti.