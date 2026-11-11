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        Zes Aydın'da 6 MW güneş enerjisi santralini devreye aldı

        Electrip Global'in Türkiye'deki elektrikli araç şarj markası Zes, Aydın'da hayata geçirdiği 6 MW'lık güneş enerjisi santraliyle kendi yenilenebilir enerji üretim kapasitesini oluşturdu. Şirket, önümüzdeki dönemde de güneş enerjisi yatırımlarını sürdürmeyi hedefliyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 10:37 Güncelleme:
        Zes Aydın'da 6 MW güneş enerjisi santralini devreye aldı

        Electrip Global'in Türkiye'deki elektrikli araç şarj markası Zes, Aydın'da hayata geçirdiği 6 MW'lık güneş enerjisi santraliyle kendi yenilenebilir enerji üretim kapasitesini oluşturdu. Şirket, önümüzdeki dönemde de güneş enerjisi yatırımlarını sürdürmeyi hedefliyor.

        Türkiye ve Avrupa'da elektrikli araç şarj altyapısı geliştiren ve işleten Electrip Global, Türkiye'de Zes markasıyla yürüttüğü faaliyetlerini yenilenebilir enerji yatırımlarıyla destekliyor. Bu kapsamda Zes, Aydın'da 6 MW gücündeki Güneş Enerjisi Santrali'ni (GES) devreye aldı. Şarj altyapısındaki büyümesini yenilenebilir enerji üretimiyle birlikte ele alan marka, bu yatırımla kendi enerji üretim kapasitesini oluşturma yönünde bir adım attı.

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        Yenilenebilir enerji yatırımları devam edecek

        Electrip Global'in sürdürülebilir büyüme yaklaşımı doğrultusunda hayata geçirilen Aydın GES projesi, Zes'in yenilenebilir enerji üretimine yönelik yatırımlarının ilk adımını oluşturuyor. Marka, önümüzdeki dönemde yeni güneş enerjisi yatırımlarıyla bu alandaki üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor.

        Electrip Global CEO'su İnanç Salman, yatırımla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi: "Electrip Global olarak elektrikli mobilitenin gelişimini, şarj altyapısı ve bu altyapıyı destekleyen enerji çözümleriyle birlikte ele alıyoruz. Türkiye'de Zes markamızla büyüttüğümüz şarj ağımızı, yenilenebilir enerji üretim yatırımlarıyla destekliyoruz. Aydın'da devreye aldığımız 6 MW'lık güneş enerjisi santrali, kendi yenilenebilir enerji üretim kapasitemizi oluşturma yolunda attığımız ilk adım. Önümüzdeki dönemde de güneş enerjisi yatırımlarımıza devam ederek elektrikli mobilitenin daha sürdürülebilir bir enerji altyapısıyla gelişmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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