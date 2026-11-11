Söke'de vatandaşlara 'Ata Tohumları'ndan üretilen kışlık fideler dağıtıldı

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin kendi fidanlıklarında Ata Tohumlarından yetiştirdiği marul, lahana, karnabahar ve brokoli fideleri Sökelilere ücretsiz dağıtıldı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun Ata Tohumlarının korunması, üretiminin devamlılığının sağlanması ve gelecek nesillere aktarılması için başlattığı çalışmalar sürüyor. Büyükşehir Belediyesi’ne ait fidanlıklarda Ata Tohumlarından üretilerek yetiştirilen fideler, ilçelerde yaşayan vatandaşlara ücretsiz bir şekilde dağıtılmaya devam ediyor. Dağıtılan kışlık fidelerden alan vatandaşlar, bahçelerinde üretim sağlayarak hem Ata Tohumlarının yaygınlaşmasına katkı sağlıyor hem de taze, doğal ve sağlıklı ürünler tüketiyor.

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Ata Tohumlarının gelecek nesillere aktarılması için yürütülen çalışmalar kapsamında Söke ilçesinde marul, lahana, karnabahar ve brokoli fidelerinin dağıtımı gerçekleştirildi. Sökelilerin yoğun ilgi gösterdiği fide dağıtımına Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan da katıldı, vatandaşlara fide dağıttı. Dağıtılan kışlık fidelerden alan vatandaşlar, hassasiyetlerinden ve çalışmalarından dolayı Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Ata Tohumlarının yaygınlaşması ve üretiminin devamlılığının sağlanması için çalışmalarının devam edeceğini belirtti. Başkan Çerçioğlu, "Ata Tohumlarını gelecek nesillere taşımak, üretiminin devamlılığını sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Büyükşehir Belediyemizin fidanlıklarında Ata Tohumlarından ürettiğimiz fidelerimizi vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Fide dağıtımlarımıza kentimizin dört bir yanında devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.