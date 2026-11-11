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        Kuşadası'nda 25 bin metrekarelik yol projesinde çalışmalar sürüyor

        Kuşadası Belediyesi'nin Caferli Mahallesi'nde hayata geçirdiği 25 bin metrekarelik yol yapım projesinde yaklaşık 4 bin metrekarelik alana kilit parke taşı döşendi. Kent genelinde bu yıl yürütülen yol yatırımlarının toplam büyüklüğü ise 88 bin metrekareye ulaştı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 13:52 Güncelleme:
        Kuşadası'nda 25 bin metrekarelik yol projesinde çalışmalar sürüyor

        Kuşadası Belediyesi’nin Caferli Mahallesi’nde hayata geçirdiği 25 bin metrekarelik yol yapım projesinde yaklaşık 4 bin metrekarelik alana kilit parke taşı döşendi. Kent genelinde bu yıl yürütülen yol yatırımlarının toplam büyüklüğü ise 88 bin metrekareye ulaştı.

        Kuşadası Belediyesi, Caferli Mahallesi’nde başlattığı 25 bin metrekarelik yol yapım projesinde önemli mesafe katetti. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 4 bin metrekarelik alana kilit parke taşı döşerken çalışmalar 5419’uncu Sokak’ta devam ediyor. Bu kapsamda Caferli Mahallesi’nde bulunan 5147, 5402, 5416, 5418, 5419 ve 5420 numaralı sokakları kapsayan üstyapı projesi etaplar halinde ilerliyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki yolları daha güvenli ve kullanışlı hale getirmek için çalışmalara devam ettiklerini belirtti. Kuşadası Belediyesi'nin, bu yıl kent genelinde yürüttüğü yol yapım ve yenileme çalışmaları çerçevesinde, Değirmendere, Karaova, Kadınlar Denizi, Yavansu ve Caferli mahallelerinde tamamlanan ve yapımı devam eden projelerin toplam büyüklüğünün yaklaşık 88 bin metrekareye ulaştığı belirtildi. Sıcak asfalt serimi ve kilit parke taşı döşeme çalışmalarını kapsayan yatırımlarla mahallelerin ulaşım konforunun artırılması hedeflenirken Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında bakım ve onarım faaliyetlerine de devam ttiği belirtildi.

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