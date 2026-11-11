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        Didimliler Ata'ya Saygı konserinde buluştu

        Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hatıratını anmak amacıyla "Ata'ya Saygı Konseri" düzenlendi. Konsere yüzlerce vatandaş katıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 11:08 Güncelleme:
        Didimliler Ata'ya Saygı konserinde buluştu

        Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hatıratını anmak amacıyla "Ata’ya Saygı Konseri" düzenlendi. Konsere yüzlerce vatandaş katıldı.

        Didim Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen konserde, Murat Akyüzlü’nün şefliğini yaptığı Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu vatandaşlar ile buluştu. İzleyiciler, duygusal dakikaların yaşandığı konsere alkışlarla eşlik etti. Konserde "İzmir’in Kavakları", "Vardar Ovası" ve "Çalın Davulları" gibi unutulmaz eserler seslendirildi.

        Unutulmaz bir gece yaşayan vatandaşlar, bu anlamlı etkinlik için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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