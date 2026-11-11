Didimliler Ata'ya Saygı konserinde buluştu

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hatıratını anmak amacıyla "Ata’ya Saygı Konseri" düzenlendi. Konsere yüzlerce vatandaş katıldı.

Didim Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen konserde, Murat Akyüzlü’nün şefliğini yaptığı Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu vatandaşlar ile buluştu. İzleyiciler, duygusal dakikaların yaşandığı konsere alkışlarla eşlik etti. Konserde "İzmir’in Kavakları", "Vardar Ovası" ve "Çalın Davulları" gibi unutulmaz eserler seslendirildi.

Unutulmaz bir gece yaşayan vatandaşlar, bu anlamlı etkinlik için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.