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        Efeler'de doğa yürüyüşü Atatürk anısına yapıldı

        Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'in öncülüğünde bir araya gelen vatandaşlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak ve Cumhuriyet değerlerini yaşatmak amacıyla doğa yürüyüşünde buluştu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 12:07 Güncelleme:
        Efeler'de doğa yürüyüşü Atatürk anısına yapıldı

        Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’in öncülüğünde bir araya gelen vatandaşlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak ve Cumhuriyet değerlerini yaşatmak amacıyla doğa yürüyüşünde buluştu.

        Kavşit ŞarlanMadran Baba parkurunda gerçekleştirilen etkinlik, katılımcılara hem bölgenin doğasını keşfetme imkanı sundu hem de anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Zorlu parkuru tamamlayan doğaseverler, zirvede Türk bayrakları açarak "Cumhuriyet’in Bekçileriyiz, Atam İzindeyiz" yazılı pankartlara yer verdi. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Atatürk’ün hatırasına bağlılık vurgusu yaptı. Başkan Anıl Yetişkin, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü düzenlediğimiz yürüyüşle bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz. Onun aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyor, Cumhuriyet’imizi ve değerlerini gelecek nesillere aktarmayı sürdüreceğimize söz veriyoruz. Yürüyüşe katılım sağlayan tüm vatandaşlarımıza ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

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        Etkinlik boyunca doğayla iç içe vakit geçiren katılımcılar, Atatürk’ün ilke ve devrimlerinin ışığında bir arada olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Günün sonunda hatıra fotoğrafları çektiren vatandaşlar, etkinliğin her yıl geleneksel hale getirilmesini temenni etti.

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