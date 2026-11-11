Aydın Büyükşehir'in kültür sanat şenliği devam ediyor

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın’ın dört bir yanında vatandaşları tiyatro etkinlikleri ile buluşturmayı sürdürüyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Aydın Kültür ve Sanat Şenliği, perdelerini her gün farklı ilçelerde Aydınlılar için açıyor; her hafta farklı eserler vatandaşlar ile buluşuyor.

Şenlik kapsamında bu hafta ‘Sil Baştan’ oyunu sergileniyor. Simay Antep’in yazdığı, usta oyuncular Aslı Bekiroğlu, Tolga Güleç, Yusuf Burak Kurtoğlu, Metin Kurt ve Hüseyin Yıldırım tarafından sergilenen, fantastik komedi türündeki tek perdelik eser vatandaşlardan da yoğun ilgi görüyor.

REKLAM

Aydın Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Şenliği; Pazartesi günleri Didim’de, Salı günleri Söke’de, Çarşamba günleri Yenipazar’da, Perşembe günleri Efeler’de, Cuma günleri Koçarlı’da, Cumartesi günleri Nazilli’de ve Pazar günleri İncirliova’da düzenlenecek tiyatro etkinlikleri ile devam edecek. Etkinliklerin ücretsiz biletleri Didim’de Atatürk Kültür Merkezi’nden, Söke’de Söke Belediyesi Hizmet Binası’ndan, Yenipazar’da Yenipazar Belediyesi’nden, Efeler’de Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nden, Koçarlı’da Aydın Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası’ndan, Nazilli’de 23 Nisan Parkı Öğrenci Çalışma Salonu’ndan ve İncirliova’da İncirliova Belediyesi’nden temin edilebilecek.

REKLAM

Şenlik kapsamında her hafta farklı oyunlar Didim’de Atatürk Kültür Merkezi’nde, Söke’de Efes Kültür Merkezi’nde, Yenipazar’da Atatürk Kültür Merkezi’nde, Efeler’de Şükran GüngörYıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu’nda, Koçarlı’da Mevlüt Şahinci Konferans Salonu’nda, Nazilli’de Yeşilyurt Kültür Merkezi’nde ve İncirliova’da Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu’nda vatandaşlarla buluşacak.