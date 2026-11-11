Efeler Belediyesi'nden hasar gören yollara hızlı müdahale Efeler'de yağışın bozduğu yollar yapıldı

Aydın’ın Efeler ilçesinde sağanak yağış nedeniyle bozulan ve toprak kaymalarının yaşandığı yollar, Efeler Belediyesi ekiplerinin iş makineleriyle yürüttüğü çalışmalarla yeniden ulaşıma uygun hale getiriliyor.

Efeler Belediyesi, yağışların getirdiği olumsuzlukları ortadan kaldırmak için ilçenin kırsal ve merkez mahallelerinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bozulan yolları onarmak ve vatandaşların ulaşım güvenliğini sağlamak için sahada yoğun bir mesai yürütüyor.

Kuyucular, Kardeşköy, Kemer, Umurlu, İlyasdere, Gölhisar ve Baltaköy mahallelerinde etkili olan sağanak yağışlar, özellikle stabilize yollarda deformasyonlara ve toprak kaymalarına yol açmıştı. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, vatandaşların günlük yaşamını ve ulaşımını olumsuz etkileyen bu duruma hızlı bir şekilde müdahale etti. Başkan Anıl Yetişkin’in liderliğinde harekete geçen ekipler, iş makineleri eşliğinde mahallelerde kapsamlı bir tesviye ve temizlik çalışması başlattı.

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İhtiyaç duyulan mahallelerde eş zamanlı olarak yürütülen çalışmalarda, yağışlar nedeniyle bozulan yollar iş makineleri yardımıyla yeniden düzeltiliyor. Yol yüzeyindeki biriken moloz, çamur ve yabancı maddeler temizleniyor, bu sayede hem yaya hem de araç trafiği için tehlike oluşturan unsurlar ortadan kaldırılarak yollar yeniden güvenli ve konforlu bir yapıya kavuşturuluyor.

Efeler genelinde üst yapı iyileştirme çalışmalarını planlı bir şekilde sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kırsal mahallelerdeki muhtarlar ve vatandaşlarla da koordinasyon içinde çalışıyor. Mahalle sakinleri de yürütülen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’e ve sahada emek veren personele teşekkür etti. Efeler Belediyesi’nden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartlarına karşı hazırlıklı olunacağını ve ihtiyaç duyulan tüm noktalarda benzer çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini belirtti.