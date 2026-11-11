Başkan Çerçioğlu, COP31 Liderler Zirvesi'ne katıldı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Antalya’da düzenlenen COP31Liderler Zirvesi’ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Antalya’da düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi’ne katılım sağlayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, program kapsamında gerçekleştirilen "Kadın Liderliğinde Yükselen Dirençli Şehirler" panelinde deneyimlerini paylaştı.

Başkan Çerçioğlu programla ilgili yaptığı açıklamada, "İklim değişikliğinin etkilerine karşı, doğayla uyum içerisinde, gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmayı hedefleyen çalışmalarımıza devam edeceğiz. Geleceğin dirençli şehirlerini inşa ederken, kadın gücüyle bu dönüşümün merkezinde yer almamız gerektiğinin bilincindeyiz. Yeşille bütünleşen, iklim değişikliğine uyumlu ve yarına umut taşıyan ekolojik yaşam alanları oluşturmak için adımlarımızı kararlılıkla atacağız" dedi.