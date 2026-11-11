Köşk'te 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluştu

Köşk Kaymakamlığı ve ilçe kurum müdürlüklerince "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" sloganıyla 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında ilçede fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma günü dolayısıyla Köşk Gençlik Merkezi bahçesinde yüzlerce çam fidanı ve fidanlar toprakla buluşurken, etkinliğe öğrencilerin de ilgi gösterdiği görüldü.

Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Aydın genelinde 10 bin fidan toprakla buluşturulacağı açıklanırken, yüzlerce çam fidanı Köşk’te toprakla buluştu.

Her yıl "Geleceğe Nefes, Cumhuriyete Nefes" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlik Köşk Gençlik Merkezi bahçesinde gerçekleştirildi. Gerçekleşen fidan dikimine Köşk Kaymakamı Hasan Taş, Belediye Başkanı Nuri Güler, Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürü Selahattin Serdar Aykut, kamu kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve STK temsilcileri, okulların yönetim kadroları ile öğrenciler katıldı.

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Kaymakam Taş öğrencilerle birlikte fidan dikimi yaparak, dikilen fidanlara can suyu döktü ve fidan dikiminin de inceliklerini paylaştı.

Etkinlik kapsamında katılımcılar fidanları toprakla buluşturarak, geleceğe nefes oldu. Etkinlik sonunda Köşk Kaymakamı Hasan Taş, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler ile birlikte hatıra fotoğrafları çekindi.