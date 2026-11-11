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        Efeler Belediye Başkanı Yetişkin, yangından etkilenen alanlara fidan dikti

        Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Çine'nin Kavşit Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte fidanları toprakla buluşturarak orman yangınından etkilenen alanların yeniden yeşillendirilmesine katkı sağladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 16:33 Güncelleme:
        Efeler Belediye Başkanı Yetişkin, yangından etkilenen alanlara fidan dikti

        Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Çine’nin Kavşit Mahallesi’nde düzenlenen etkinlikte fidanları toprakla buluşturarak orman yangınından etkilenen alanların yeniden yeşillendirilmesine katkı sağladı.

        Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Aydın Valiliği tarafından düzenlenen fidan dikim etkinliğine katıldı. "Geleceğe Nefes, Cumhuriyete Nefes" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte, orman yangınından etkilenen alanlar yeniden yeşillendirildi. Çine’nin Kavşit Mahallesi’nde, büyük orman yangınının izlerini taşıyan bölgede düzenlenen etkinliğe Aydın Valisi Dr. Osman Varol da katıldı. Program kapsamında 426 kara servi ve bin 600 fıstık çamı olmak üzere toplam 2 bin 26 fidan toprakla buluşturuldu. Etkinlikte fidan dikerek doğanın yeniden canlanmasına katkı sunan Başkan Anıl Yetişkin, çevreyi koruyarak gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakılmasının önemine dikkat çekti. Orman yangınlarının doğada bıraktığı tahribatın giderilmesinin ortak bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Başkan Yetişkin, dikilen her fidanın geleceğe bırakılan değerli bir miras olduğunu ifade etti ve Efeler Belediyesi olarak daha yeşil ve yaşanabilir bir gelecek için çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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