Didim'de Zeytin Park hizmete girdi

Didim Belediyesince ilçeye yeni bir park daha kazandırıldı. Hizmete açılan "zeytinpark" düzenlenen törenle halkın kullanımına açıldı.

Dedim Yenimahalle Egemenlik Caddesi üzerinde Didim Belediyesi ekiplerince yapımı tamamlanan Zeytin Park hizmete açıldı. Açılışa Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, bazı mahalle muhtarları ile vatandaşlar kapıldı. Açılış öncesinde davul zurna eşliğinde halk oyunları ekipleri yöresel oyunlar oynarken Başkan Gencay da efelerle birlikte halk oyunu sergiledi.

Açılışta konuşan Başkan Gençay "Bugün, Didim’in doğasına ve kültürüne değer katacak Zeytin Park’ı sizlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Zeytin, bu toprakların hafızasıdır. Üreticimizin emeği, sofralarımızın bereketi, barışın ve umudun simgesidir. Kuşaklar boyunca yaşamımıza eşlik eden bu değerimizi korumak ve çocuklarımıza aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Seçim döneminde hemşehrilerimize sözünü verdiğimiz Zeytin Park’ı da bu anlayışla hayata geçirdik. Çocuklarımızın ve gençlerimizin zeytini, toprağı ve kentimizin hikâyesini tanıyacağı; hemşehrilerimizin dinlenip bir araya geleceği bir yaşam alanı oluşturmak istedik. Burada büyüyen her çocuğumuzun bir ağacı tanımasını, toprağın kıymetini bilmesini ve doğaya sahip çıkmasını önemsiyoruz. Çünkü kentimizin geleceğine sahip çıkmak, onun toprağına, ağacına ve yaşamına sahip çıkmakla başlar. Doğaya gösterdiğimiz özeni, kentimizin günlük yaşamına ve belediye hizmetlerimize de yansıtıyoruz. Daha temiz, daha yeşil ve yaşamaktan mutluluk duyduğumuz bir Didim için çalışmaya devam ediyoruz. Zeytin Park’ın ve kentimize kazandırdığımız yeni hizmetlerin tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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Açılışın ardından davetlilere tavuklu pilav ve ayran ile lokma ikram edildi. Zeytin park içerisinde yeşil alan ve zeytin ağaçlarının yanı sıra bir kafe, çocuk oyun alanı ile oturma banklarının yer aldığı görüldü.