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        Başkan Çerçioğlu: "Nazilli bizim göz bebeğimiz"

        Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun öncülüğünde Nazilli ilçesi Ordu Caddesi'nde gerçekleştirilen yol yenileme çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 17:34 Güncelleme:
        Başkan Çerçioğlu: "Nazilli bizim göz bebeğimiz"

        Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun öncülüğünde Nazilli ilçesi Ordu Caddesi’nde gerçekleştirilen yol yenileme çalışmaları devam ediyor.

        ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından içme suyu hattı ile abone bağlantıları yenileme çalışmaları da gerçekleştirilen caddede Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince kazı ve PMT serim çalışmaları sürdürülüyor. Hızla ilerleyen çalışmalar kapsamında kazı ve PMT seriminin ardından sıcak asfalt serimi, kaldırım yenilemesi, orta refüj yapımı ile yol çizgi ve logo çalışmaları gerçekleştirilecek. Güzergah, çalışmaların tamamlanmasının ardından vatandaşların hizmetine sunulacak. Kent genelinde yatırım, proje ve çalışmalarının devam edeceğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Aydınımızın dört bir yanında ulaşım yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Tüm ilçelerimizde olduğu gibi göz bebeğimiz olan Nazilli’de de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ordu Caddesi’nde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızı kısa süre içerisinde tamamlayarak güzergahı yenilenmiş hali ile hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Aydınımız için çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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