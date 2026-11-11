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        Başkan Gençay: "Araç filomuzu 200 milyon TL'lik yatırımla yeniledik"

        Didim Belediyesi bünyesinde yeni kazandırılan çok sayıda araç ve ekipman Belediye Başkanı Hatice Gençay'ın katıldığı törenle basına ve kamuoyuyla tanıtıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 18:32 Güncelleme:
        Başkan Gençay: "Araç filomuzu 200 milyon TL'lik yatırımla yeniledik"

        Didim Belediyesi bünyesinde yeni kazandırılan çok sayıda araç ve ekipman Belediye Başkanı Hatice Gençay'ın katıldığı törenle basına ve kamuoyuyla tanıtıldı.

        Didim Belediyesin bünyesine yeni katılan ve kullanımına başlanılan araç ve ekipmanlar tanıtıldı. Devlet Malzeme Ofisinden alınan 47 milyon TL'si kredi diğer kalan 153 milyon TL'si de Didim Belediyesi bütçesinden karşılanan toplam 200 milyon TL'ye mal olan araçlar sergilendi.

        Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay sergilenen araçlarla ilgili yaptığı açıklamada "Kamu kaynaklarını doğru ve amacına uygun şekilde kullanıyoruz. Belediyemizin hizmet gücünü artıran araç ve ekipmanlarımızı tanıtmak için bir aradayız. Filomuza kattığımız 40 araç ve ayrıca 10 iş makinesi ve ekipman, başta Temizlik İşleri, Fen İşleri ve Park ve Bahçeler müdürlüklerimiz olmak üzere ilgili birimlerimizin hizmetlerinde kullanılmaktadır. Atık toplama, cadde ve sokakların temizliği, konteynerlerin yıkanması, yol ve altyapı çalışmaları, kentimizin bakım ve düzeni gibi ihtiyaçlara bu araçlarımızla yanıt veriyoruz. Her araç ve ekipman, görev alanındaki müdürlüğümüzün hizmet çalışmalarına katkı sunuyor. Araçlarımızı alır almaz bekletmeden göreve gönderdik. İş yoğunluğumuz nedeniyle filomuza kattığımız araçları tanıtım için bekletmedik; teslim alır almaz sahadaki görevlerine gönderdik. Bugün sizlere tanıttıktan sonra da hemen işlerinin başına dönecekler. Çünkü bizim için asıl olan, aracın tanıtımından önce kentimize hizmet etmesidir" şeklinde konuştu.

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        Başkan Gençay daha sonra araç ve ekipmanları tek tek gezip kullanıldıkları birimler ve özellikleri hakkında bilgiler verdi. Tanıtım toplantısının ardından araçların bir kısmı şehir konvoyu yaparak halka tanıtıldı.

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