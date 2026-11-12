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        Koçarlı'da öğrenciler dostluk ve dayanışma için buluştu

        Akran Dostluk Hareketi Projesi kapsamında Koçarlı Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen etkinliklerde öğrenciler, oyunlar ve grup çalışmalarıyla hem eğlendi hem de paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma duygularını pekiştirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 09:16 Güncelleme:
        Koçarlı'da öğrenciler dostluk ve dayanışma için buluştu

        Akran Dostluk Hareketi Projesi kapsamında Koçarlı Atatürk İlkokulu’nda düzenlenen etkinliklerde öğrenciler, oyunlar ve grup çalışmalarıyla hem eğlendi hem de paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma duygularını pekiştirdi.

        Aydın’ın Koçarlı ilçesinde hayata geçirilen Akran Dostluk Hareketi Projesi kapsamında öğrenciler, dostluk ve dayanışma etkinliklerinde bir araya geldi. Koçarlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen proje çerçevesinde, Atatürk İlkokulu’nda Koçarlı Gençlik Merkezi iş birliğiyle çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Öğrenciler arasında dostluk, kardeşlik, paylaşma ve dayanışma duygularını güçlendirmeyi amaçlayan etkinliklerde çocuklar, oyunlar ve grup çalışmalarıyla keyifli vakit geçirdi. Kaymakam Ramazan Taşkın’ın eşi Burcu Taşkın’ın da katıldığı programda, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Pınar Turan, Gençlik Merkezi Müdürü Esra Çolak ve proje ekibi öğrencilerle bir araya geldi. Etkinliklerde birlikte hareket etmenin ve paylaşmanın önemini deneyimleyen öğrenciler, yeni arkadaşlıklar kurarak dostluk bağlarını güçlendirdi. Projenin ilk okul etkinliği, gönüllü gençlerin katkılarıyla tamamlandı. Program sonunda etkinliklerin hazırlanması ve uygulanmasında görev alan gençlere teşekkür edilirken, öğrencilere ikramlarda bulunuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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