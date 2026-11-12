Başkan Ercan, Sevgi Yolu için düğmeye bastı

Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan’ın girişimleriyle Çevre Ajansı’ndan sağlanan 5 milyon liralık hibe desteğiyle Sevgi Yolu baştan aşağı yenilenecek. Çalışmaların başladığı alan; yürüyüş ve bisiklet yolları, dinlenme alanları ve çevre düzenlemeleriyle güzel bir görünüme kavuşturularak ilçenin cazibe merkezlerinden biri haline getirilecek.

Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, zamanla yıpranan ve ağır tonajlı araçların geçişi nedeniyle bozulan Hükümet Mahallesi’ndeki Sevgi Yolu’nu yenilemek için harekete geçti. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Ercan, ekiplerden bilgi aldı. Proje kapsamında yürüyüş ve bisiklet yolları ile vatandaşların dinlenebileceği alanlar oluşturulacak. Bankların yerleştirileceği Sevgi Yolu’nda ağaçlandırma, çiçeklendirme ve aydınlatma çalışmaları yapılacak. Refüj genişletilerek yollar iki yana kaydırılacak, zemin renkli begonit taşlarla kaplanacak.

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Sevgi Yolu’nu vatandaşların keyifle vakit geçirebileceği bir alana dönüştürmek istediklerini belirten Başkan Ercan, "Sevgi Yolu, geçmişte vatandaşlarımızın yürüyüş ve spor için tercih ettiği bir yerdi. Zamanla ve ağır tonajlı araçların geçişiyle yolumuzda bozulmalar oluştu. Başlangıçta tamirat yapmayı planlıyorduk ancak daha kapsamlı bir çalışma gerçekleştirerek burayı baştan aşağı yenilemeye karar verdik. Yürüyüş ve bisiklet yolları, dinlenme alanları, ağaçlandırma ve aydınlatmasıyla Sevgi Yolu’na güzel bir görünüm kazandıracağız. Hem hemşehrilerimizin hem de ilçemize gelen misafirlerimizin uğrak noktalarından biri olacak" dedi.

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Projenin hibe desteğiyle hayata geçirileceğini ifade eden Ercan, "Girişimlerimiz sonucunda Çevre Ajansı’ndan 5 milyon liralık hibe aldık. Bu kaynağı Sevgi Yolu’nun yenilenmesinde kullanacağız. Belediyemizin bütçesinden para çıkmadan ilçemize güzel bir hizmet kazandıracağız. Yenipazar’ımıza hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu. Öte yandan çalışmaların tamamlanmasının ardından hizmete girecek olan Sevgi Yolu’na ağır tonajlı araçların girişine izin verilmeyecek.