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        Aydın'da iki haftada 118 düzensiz göçmen yakalandı

        Aydın'da kasım ayının ilk iki haftasında Sahil Güvenlik ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda 118 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı organizasyonunda yer aldığı belirlenen 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 09:26 Güncelleme:
        Aydın'da iki haftada 118 düzensiz göçmen yakalandı

        Aydın'da kasım ayının ilk iki haftasında Sahil Güvenlik ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda 118 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı organizasyonunda yer aldığı belirlenen 3 şüpheli tutuklandı.

        Aydın'da Sahil Güvenlik Komutanlığı ve jandarma ekiplerinin düzensiz göçle mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar aralıksız sürüyor. Kasım ayının ilk iki haftasında Didim, Kuşadası ve Söke ilçelerinde gerçekleştirilen operasyon ve denetimlerde toplam 118 düzensiz göçmen yakalandı.

        Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesinde Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botları tarafından durdurulan lastik bottaki 43 düzensiz göçmen yakalandı. Didim'de jandarma ekiplerince Tavşanburnu Tabiat Parkı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda ise yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 22 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 3 organizatör çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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        Kuşadası ilçesinde de Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik bot içerisinde tespit edilen 21 düzensiz göçmen ile beraberindeki 1 çocuk Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

        Söke ilçesi Doğanbey Mahallesi Karina mevkiinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri ise sazlık alana saklanmış halde 31 düzensiz göçmeni yakaladı. Olayın organizatörü olduğu değerlendirilen bir şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

        Kasım ayının ilk iki haftasında üç ilçede yürütülen çalışmalarda yakalanan toplam 118 düzensiz göçmenin işlemleri başlatılırken, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında deniz ve kara unsurlarıyla yürütülen çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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