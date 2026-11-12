Çine, Aydın'ın yer fıstığı üretiminde zirvede

Aydın'da 2026 yılı ÇKS verilerine göre 188 yer fıstığı üreticisinin 168'inin faaliyet gösterdiği Çine'de, 2 bin 658 dekarlık üretim alanıyla kentteki yer fıstığı üretiminin merkezinde yer aldı.

Aydın'ın Çine ilçesinde yer fıstığı hasadının başlamasıyla birlikte ürünün işlenmesi ve ekonomiye kazandırılmasına yönelik çalışmalar da hız kazandı. 2026 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) verilerine göre Aydın genelinde yer fıstığı üretimi yapan 188 üreticinin 168'i Çine ilçesinde faaliyet gösterirken, kent genelindeki 2 bin 751 dekarlık yer fıstığı üretim alanının 2 bin 658 dekarlık bölümünün Çine'de bulunması, ilçenin üretimdeki ağırlığını ortaya koydu. Üretici sayısının yaklaşık yüzde 89'unu, ekili alanın ise yaklaşık yüzde 97'sini bünyesinde barındıran Çine'de, hasat döneminin başlamasıyla birlikte işleme tesislerinin de üretime katma değer sağlaması hedefleniyor.