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        Çine, Aydın'ın yer fıstığı üretiminde zirvede

        Aydın'da 2026 yılı ÇKS verilerine göre 188 yer fıstığı üreticisinin 168'inin faaliyet gösterdiği Çine'de, 2 bin 658 dekarlık üretim alanıyla kentteki yer fıstığı üretiminin merkezinde yer aldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 09:29 Güncelleme:
        Çine, Aydın'ın yer fıstığı üretiminde zirvede

        Aydın'da 2026 yılı ÇKS verilerine göre 188 yer fıstığı üreticisinin 168'inin faaliyet gösterdiği Çine'de, 2 bin 658 dekarlık üretim alanıyla kentteki yer fıstığı üretiminin merkezinde yer aldı.

        Aydın'ın Çine ilçesinde yer fıstığı hasadının başlamasıyla birlikte ürünün işlenmesi ve ekonomiye kazandırılmasına yönelik çalışmalar da hız kazandı. 2026 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) verilerine göre Aydın genelinde yer fıstığı üretimi yapan 188 üreticinin 168'i Çine ilçesinde faaliyet gösterirken, kent genelindeki 2 bin 751 dekarlık yer fıstığı üretim alanının 2 bin 658 dekarlık bölümünün Çine'de bulunması, ilçenin üretimdeki ağırlığını ortaya koydu. Üretici sayısının yaklaşık yüzde 89'unu, ekili alanın ise yaklaşık yüzde 97'sini bünyesinde barındıran Çine'de, hasat döneminin başlamasıyla birlikte işleme tesislerinin de üretime katma değer sağlaması hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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