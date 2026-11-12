Efeler'de Bir Deha'nın Ezgileri konseri gerçekleşti

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’in öncülüğünde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 88’inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Bir Dehanın Ezgileri" konseri, unutulmaz anlara sahne oldu. Atatürk’ün sevdiği eserlerin seslendirildiği gecede, salonu hıncahınç dolduran vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı.

Efeler Belediyesi tarafından Atilla Koç Kültür Merkezi Hidayet Sayın Sahnesi’nde gerçekleştirilen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Şef Nedim Tarımcıoğlu yönetimindeki Efeler Belediyesi Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği koroları, Atatürk’ün severek dinlediği birbirinden değerli eserleri başarıyla seslendirdi. Salonu dolduran sanatseverler, eserlere zaman zaman hep bir ağızdan eşlik ederek gecenin coşkusuna ortak oldu.

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Gecede konuşan Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yalnızca Türk milletinin değil, tüm dünyanın saygıyla andığı büyük bir lider olduğunu vurguladı. Atatürk’ün askeri dehası, ileri görüşlülüğü, devrimleri ve milletine duyduğu sonsuz güvenle tarihe yön verdiğini belirten Başkan Yetişkin, Atatürk’ün büyüklüğünü anlatmaya kelimelerin yetmeyeceğini ifade etti.

Atatürk’ün bir millete bağımsızlığını kazandırmanın ötesinde, çağdaş ve aydınlık bir geleceğin kapılarını açtığına dikkat çeken Başkan Yetişkin, onu hangi kelimeyle tanımlamaya çalışırlarsa çalışsınlar eksik kalacağını dile getirdi.

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Başkan Yetişkin, Atatürk’ün sanata ve sanatçıya verdiği önemin de altını çizerek, onun sevdiği eserlerle anılmasının ayrı bir anlam taşıdığını ifade etti. Cumhuriyet’in değerlerini yaşatmaya, Atatürk’ün gösterdiği çağdaş uygarlık yolunda yürümeye ve gelecek nesillere onun mirasını aktarmaya kararlılıkla devam edeceklerini vurgulayan Yetişkin, geceye katılan vatandaşlara ve konserde emeği geçen tüm sanatçılara teşekkür etti.