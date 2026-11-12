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        Didim Belediyesi, ağaç bakım ve budama çalışmalarını sürdürüyor

        Didim Belediyesi ekipleri, kentin birçok farklı noktasında ağaç bakım ve budama çalışmalarına devam ediyor. Ağaçların sağlıklı gelişimini desteklemek, elektrik hatlarına ve çevreye zarar verebilecek dalları kontrol altına almak amacıyla yürütülen çalışmalarla kent genelinde daha bakımlı ve güvenli alanlar oluşturuluyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 10:42 Güncelleme:
        Didim Belediyesi, ağaç bakım ve budama çalışmalarını sürdürüyor

        Didim Belediyesi ekipleri, kentin birçok farklı noktasında ağaç bakım ve budama çalışmalarına devam ediyor. Ağaçların sağlıklı gelişimini desteklemek, elektrik hatlarına ve çevreye zarar verebilecek dalları kontrol altına almak amacıyla yürütülen çalışmalarla kent genelinde daha bakımlı ve güvenli alanlar oluşturuluyor.

        Didim Belediyesi ekipleri tarafından kentin farklı noktalarında gerçekleştirilen budama çalışmalarında, ağaçların gelişimini olumsuz etkileyen ve kontrolsüz büyüyen dallar uygun yöntemlerle temizleniyor. Düzenli bakım kapsamında yürütülen çalışmalarla ağaçların sağlıklı gelişiminin desteklenmesi ve kentteki yeşil dokunun korunması amaçlanıyor.

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        Budama çalışmalarıyla ağaçların bakımının yanı sıra çevre ve kent güvenliğine yönelik önlemler de alınıyor. Özellikle elektrik hatlarına yaklaşan, yaya ve araç trafiği açısından risk oluşturabilecek dallara müdahale edilerek olumsuzlukların önüne geçilmesi hedefleniyor.

        Başkan Hatice Gençay: "Yeşil dokumuzu korurken kent güvenliğini de gözetiyoruz"

        Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, kent genelinde sürdürülen ağaç bakım çalışmalarının önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Yeşil alanlarımızı ve ağaçlarımızı korumak, kentimize karşı sorumluluklarımızın önemli bir parçası. Ağaçlarımızın sağlıklı gelişimini desteklemek için bakım ve budama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışmalarımızı gerçekleştirirken elektrik hatlarına, yaya ve araç güvenliğine yönelik riskleri de dikkate alıyoruz. Amacımız, doğayla uyumlu, güvenli ve daha yaşanabilir bir Didim oluşturmak"

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