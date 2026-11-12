TBMM 29. Dönem Başkanı Şentop'un Aydın'daki ilk durağı Valilik oldu

Bir dizi ziyaret için Aydın'a gelen 29. TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'un, ilk durağı, Aydın Valiliği oldu.

29. TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Yıl açılış töreni için Aydın'a geldi. Başkan Şentop'un Aydın'daki ilk durağı ise Aydın Valiliği oldu. Valilik önünde Aydın Valisi Dr. Osman Varol ve il protokolü tarafından karşılanan Başkan Şentop, karşılamanın ardından valilik makamına geçerek Valilik Ziyaret Defteri'ni imzaladı. Daha sonra Valilik makamına geçen Başkan Şentop, Vali Varol ve il protokolü ile görüştü.

Valilik ziyaretinin ardından Başkan Şentop, programına AK Parti İl Başkanlığı, ADÜ Rektörlüğü ziyaretleri ile devam edecek.