Başkan Tetik yol çalışmalarını yerinde inceledi

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, Çapahasan, Sümer, İstiklal ve Zafer Mahallelerinde sürdürülen yol çalışmalarını yerinde inceleyerek mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Tetik, 2027 yılında yol çalışmalarının daha da artırılacağını söyledi.

Nazilli Belediyesi, kent genelindeki yol yenileme çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Çapahasan, Sümer, İstiklal ve Zafer Mahallelerinde gerçekleştirdiği çalışmaları yerinde inceledi. Saha ziyaretlerinde Başkan Tetik'e başkan yardımcıları ve daire müdürlerinin yanı sıra Sümer Mahalle Muhtarı Talat Çamdeviren, İstiklal Mahalle Muhtarı Songül Meke ve Zafer Mahalle Muhtarı Mustafa Certel eşlik etti. Mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Tetik, hemşehrileriyle sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi. Çalışmaların mahallelerin ihtiyaçları doğrultusunda planlandığını belirten Tetik, sahada ekiplerden devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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Nazilli'nin dört bir yanında ulaşım konforunu artırmak için çalıştıklarını belirten Başkan Tetik, yol çalışmalarının önümüzdeki dönemde daha da genişletileceğini ifade ederek; "Nazilli'mizin her mahallesinde hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını yerinde görüyor, taleplerini dinliyoruz. Yol çalışmalarımızı planlı ve ihtiyaç odaklı şekilde sürdürüyoruz. 2027 yılında yol çalışmalarımızı daha da artırarak kentimizin her noktasında hizmet üretmeye devam edeceğiz. Bizim anlayışımız belli; sahada olmak, ihtiyaçları görmek ve çözüm üretmek" dedi.

Mahalle ziyaretleri sırasında vatandaşların sevgi seli ile karşılanan Başkan Tetik, Sümer Mahallesi'nde yolları yenilenen mahalle sakinlerine yeşil alan ve oyun parkı yapımı için de söz vererek çalışmaları en kısa sürede başlatacaklarının da sözünü verdi.