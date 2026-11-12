Aydın'da otomobilin şarampole devrilmesi güvenlik kamerasında

Kazada yaralanan olmadığı öğrenildi. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Söke-Didim kara yolu Yenidoğan Kavşağı'nda bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi.

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