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        Nazilli'de binlerce fide vatandaşlara dağıtıldı

        Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ata Tohumlarının korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için yürüttüğü çalışmaları hız kesmeden sürdürüyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 13:49 Güncelleme:
        Nazilli'de binlerce fide vatandaşlara dağıtıldı

        Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ata Tohumlarının korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için yürüttüğü çalışmaları hız kesmeden sürdürüyor.

        Büyükşehir Belediyesi’ne ait fidanlıklarda tamamen Ata Tohumlarından üretilen fideler, Aydın’ın dört bir yanında vatandaşlarla buluşturuluyor.

        Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen fideler, Nazilli’de vatandaşlara dağıtıldı. Ata Tohumlarından üretilen marul, lahana, karnabahar ve brokoli fidelerini alan vatandaşlar kendi bahçelerinde sağlıklı, doğal ve güvenilir ürün yetiştirme fırsatı bulduklarını belirterek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

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        Başkan Çerçioğlu, fide dağıtımının tüm ilçelerde devam edeceğini belirtti ve "Ata Tohumlarından ürettiğimiz fideleri kentimizin dört bir yanında vatandaşlarımıza ulaştırmaya devam ediyoruz. Çalışmalarımızla Ata Tohumlarının gelecek nesillere ulaştırılmasını sağlıyor, hemşehrilerimize kendi bahçelerinde üretim yapma imkanı sunuyoruz. Tüm ilçelerimizde dağıtımlarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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