Aydın Büyükşehir'den Germencik'e 56 kilometrelik yatırım

Aydın Büyükşehir Belediyesi Germencik’in içme suyu altyapısını baştan sona güçlendirecek dev projeyi hayata geçiriyor. ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek proje kapsamında bölgeye toplam 56 bin 401 metre uzunluğunda yeni içme suyu hattı kazandırılacak. 6 yeni su deposu ve 4 terfi merkezinin de inşa edileceği yatırımla günlük yaklaşık 18 bin metreküplük içme suyu bölgeye taşınacak.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanında sürdürdüğü yatırım çalışmalarına dev bir altyapı projesini daha ekliyor. Bölgenin içme suyu altyapısına uzun yıllar hizmet edecek yatırımın yapım çalışmalarına başlanıyor. Milyonlarca metreküplük suyun güvenli ve kesintisiz şekilde mahallelere ulaştırılmasını sağlayacak proje, bölgenin geleceğine yönelik önemli yatırımlardan biri olacak.

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ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek çalışma ile Efeler ilçesinden Germencik’e uzanan kapsamlı bir içme suyu iletim sistemi kurulacak. İkizdere Barajı ve ASKİ Balıkköy İçme Suyu Arıtma Tesisi’nden temin edilecek su; yeni iletim hatları, depolar ve terfi merkezleri aracılığıyla Germencik ve İncirliova’nın mahallelerine ulaştırılacak.

Projenin büyüklüğü, hayata geçirilecek çalışmaların kapsamıyla da dikkat çekiyor. Çalışmalar kapsamında 8945 metresi 100mm, 4754 metresi 150mm, 3962 metresi 250mm, 786 metresi 300mm olmak üzere 18447 metre düktil boru ve 17176 metresi 400mm, 1531 metresi 600mm, 17932 metresi 700mm, 1316 metresi 1000mm olmak üzere 37955 metre çelik boru; toplam 56 bin 401 metre uzunluğunda içme suyu hattının yapımı gerçekleştirilecek. Eş zamanlı olarak 4 adet terfi merkezi ile ikisi 300 m, ikisi 500 m, biri 1000 m ve biri 2000 m hacminde olmak üzere toplam 6 adet içme suyu deposu, 10 adet branşman yapısı ve 164 adet küçük sanat yapısı yapılacak. Böylece bölgenin içme suyu iletim kapasitesi güçlendirilirken suyun mahallelere güvenilir ve kesintisiz şekilde ulaştırılması için kapsamlı bir altyapı sistemi oluşturulacak. Proje ile Germencik’in bugününe ve geleceğine hizmet edecek güçlü, modern ve güvenilir bir altyapı kazandırılacak.

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Başkan Özlem Çerçioğlu’nun talimatıyla hayata geçirilen dev yatırım, iki ilçede geniş bir yerleşim alanını kapsıyor. Germencik ilçe merkeziyle birlikte Balatçık, Camikebir, İstasyon, Mesudiye, Park, Yedi Eylül, Yeni, Ömerbeyli, Kızılcagedik, Alangüllü, Hıdırbeyli, Neşetiye, Kızılcapınar, Ortaklar, Üzümlü, Karaağaçlı, Reisköy ve Turanlar mahalleleri projeden yararlanacak. İncirliova’da ise Karabağ, Dereağzı, Atatürk, Cumhuriyet, Gerenkova, Hürriyet, İstiklal, Kurtuluş, Sandıklı ve Zafer mahallelerine yeni içme suyu iletim hatları ulaştırılacak.