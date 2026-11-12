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        Bozdoğan Belediyesi Yazıkent'te çalışmalarını sürdürüyor

        Aydın'ın Bozdoğan ilçesine bağlı Yazıkent Mahallesi'nde, Bozdoğan Belediyesi tarafından vatandaşların talepleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar devam ediyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 15:53 Güncelleme:
        Bozdoğan Belediyesi Yazıkent'te çalışmalarını sürdürüyor

        Aydın’ın Bozdoğan ilçesine bağlı Yazıkent Mahallesi’nde, Bozdoğan Belediyesi tarafından vatandaşların talepleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar devam ediyor.

        Yazıkent Mahalle Muhtarı Ümit Çoban, mahalleye sağlanan hizmetlerden dolayı Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

        Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde, Bozdoğan Belediyesi mahallelerin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Yazıkent Mahallesi’nde vatandaşlardan gelen talepler değerlendirilerek belediye ekipleri tarafından çeşitli çalışmalar gerçekleştiriliyor.

        Yazıkent Mahalle Muhtarı Ümit Çoban, mahallede yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, vatandaşların ihtiyaçlarına çözüm üretmek amacıyla Bozdoğan Belediyesi ile koordineli şekilde hareket ettiklerini belirtti. Muhtar Çoban, mahalleye verilen desteklerden dolayı Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel’e, Fen İşleri Müdürü Barış Mammacı’ya ve çalışmalarda görev alan belediye ekiplerine mahalle sakinleri adına teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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