Nazilli'de öğrencilere otomobil sporları tanıtıldı

Otomobil yarışlarında mücadele eden ve elde ettiği Türkiye ve uluslararası derecelerle Aydın'a büyük gurur yaşatan Ralli Pilotu Şahin Çalışkan, başarısının sırrını Nazillili öğrencilerle paylaştı.

200520026 Türkiye AVİS Tırmanma Şampiyonası'nın Ankara'da yapılan son ayağında Türkiye üçüncüsü olan ve bu sezon elde ettiği derecelerle de Aydın'a çok sayıda kupa getiren Nazillili Ralli pilotu Şahin Çalışkan, elde ettiği başarıları ilçedeki okullarda ziyaret ettiği öğrencilerle paylaştı.

Aydın Otomobil Sporları Kulübü (AYOSK) üyesi yarışlara katılan başarılı Pilot Çalışkan, 15 yıldır ulusal ve uluslararası yarışlarda elde ettiği başarılarla göz dolduruyor. Şampiyonanın ardından geçtiğimiz günlerde Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel'i makamında ziyaret eden Çalışkan, Başkan Özel tarafından tebrik edildi.

REKLAM

Sezonun sona ermesinin ardından 2027 yılı Nisan ayında başlayacak olan yeni sezon için bir yandan hazırlıklarını sürdüren başarılı pilot, öte yandan da hem otomobil sporlarının tanıtımını yapmak hem de öğrencilerle buluşmak üzere ilçedeki iki okulu ziyaret etti. Beraberinde AYOSK Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Karaömer ile ilk olarak Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Otomotiv Teknolojileri Bölümü Öğrencileri ve ardından Nazilli Şehit Sümer Deniz Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ile buluştu. Pilot Şahin Çalışkan, beraberinde getirdiği yarış otomobili ile öğrencilere sürpriz yaparak unutulmaz bir gün yaşattı. Başkan Karaömer'in otomobil sporlarını tanıtan sunumunun ardından okul bahçesindeki yarış otomobilinin yanına giden öğrenciler pilot koltuğuna oturarak deneyim yaşadı. Hayatlarında ilk kez bir yarış otomobilini bu kadar yakından tanıma imkanı bulan öğrenciler büyük heyecanla hem gaza bastılar hem de aracı incelediler.

REKLAM

Başarısının sırlarını anlattı, öğütler verdi

Okul Müdürleri Faruk Al ve Şakir Taşkıran'ın ekibi takdiminin ardından öğrencilere başarı hikayesini anlatan Çalışkan, başarısının sırrının disiplinli çalışmak olduğunu ifade etti. Çalışkan: "Profesyonel yarış pilotu olarak 15 yıldır yarışıyorum. Aslen Bozdoğanlıyım ve drag yarışçısıyım. Ben sizler gibi öğrenciyken motosikletlere, otomobillere, yarışlara tutkum nedeniyle bu spora başladım. Şükürler olsun ki şimdi bu aşamaya geldik. Kulüp başkanım ve başkan vekilimle beraber bu sporu tanıtmak, sizlerin içinden yeni pilotlar yetiştirmek amacıyla ziyaretler yapıyoruz. Bu konuda sizlere destek için her zaman hazırız. Şu an oldukça başarılı kadın pilotlarımız var. Bu sadece bir erkek sporu değil. Her kadın başarılı olabilir. Kızlarımız da bu spora başladıklarında ilerde çok iyi pilotlar olabilir. Kesinlikle çekinmeyin. Çünkü bizim araçlarımız kazalara karşı normal otomobillere göre oldukça dayanıklı, korunaklı ve güvenli. Bizler; tüm her şeyi mekanik, yanmaz koltuklar, yanmaz tulumlar, dışarıdan açılabilen aksam ve çelik zırhı ile tüm güvenlik tedbirleri alınmış araçlarda yarışıyoruz. Kötü alışkanlıklar edinmek yerine pilot olarak yarışlara katılıp başarılı sporcular olmak herşeyden önemli. Kulübümüzün sayfasında da bunları görebilirsiniz. Hepinizi Yenipazar'daki Otokros pistimize ve Nazilli'deki kulüp binamıza bekliyoruz" dedi.

REKLAM

"Öğrencilerimize bu sporu sevdirmek için çalışacağız"

AYOSK Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Karaömer ise "Bugün AYOSK olarak Milli Eğitim bünyesindeki okullarımızda öğrencilerimize otomobil sporlarını tanıtan güzel bir sunum gerçekleştirdik. Öğrencilerimizin ilgisi ve heyecanı bizleri oldukça mutlu etti. Bu etkinliklerimizi önümüzdeki süreçte daha planlı ve geniş katılımlı şekilde sürdürmek istiyoruz. Yönetim Kurulu Üyemiz Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan başta olmak üzere üyelerimizle tulumlarımızı giyerek öğrencilerimize bu sporu sevdirmek için çalışacağız. Özellikle Yenipazar'daki okullarımızın tamamına ulaşarak otomobil sporlarını öğrencilerimize tanıtmayı hedefliyoruz. Amacımız sadece yarış düzenlemek değil, otomobil sporlarını genç nesillere sevdirmek, yeni sporcular yetişmesine öncülük etmek ve AYOSK'u bölgemizde daha görünür hale getirmek" dedi.