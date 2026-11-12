Efeler Belediyesi asfalt çalışmalarını sürdürüyor

Efeler Belediyesi, ilçe genelinde sürdürdüğü yol yenileme ve üstyapı hamlesi kapsamında Baltaköy Mahallesi’nde asfalt serim çalışması gerçekleştirdi.

Mahalle sakinlerinin ulaşım konforunu artırmak ve yol güvenliğini üst seviyeye çıkarmak amacıyla başlatılan çalışmalar, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin titiz mesaisiyle hayata geçiriliyor.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin öncülüğünde kentin dört bir yanında devam eden yol yatırımlarının önemli bir durağı olan Baltaköy Mahallesi’nde, yıpranan ve deforme olan yollar modern standartlara kavuşturuluyor. Ekipler, zemin hazırlığı ve tesviye işlemlerinin ardından asfalt serimini gerçekleştirerek mahalleyi daha güvenli ve konforlu yollara kavuşturuyor.

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Ulaşım altyapısını güçlendirerek vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmayı hedefleyen Efeler Belediyesi, belirlenen program dahilinde ilçe genelindeki diğer mahallelerde de asfalt serim ve yol bakım çalışmalarına aralıksız devam edecek.