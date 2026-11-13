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        Kuşadası Belediyesi annelik yolculuğunda kadınların yanında

        Kuşadası Belediyesi, Gebelik ve Doğuma Hazırlık Akademisi kapsamında anne adaylarına ücretsiz eğitim desteği sunuyor. Beş yıldır hizmet veren akademide, gebelikten doğum sonrasına kadar birçok konuda teorik ve uygulamalı eğitimler düzenleniyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 09:02 Güncelleme:
        Kuşadası Belediyesi annelik yolculuğunda kadınların yanında

        Kuşadası Belediyesi, Gebelik ve Doğuma Hazırlık Akademisi kapsamında anne adaylarına ücretsiz eğitim desteği sunuyor. Beş yıldır hizmet veren akademide, gebelikten doğum sonrasına kadar birçok konuda teorik ve uygulamalı eğitimler düzenleniyor.

        Kuşadası Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesindeki AnneBaba Çocuk Merkezinde anne adaylarına yönelik eğitimler sürüyor. İkiçeşmelik Mahallesi’ndeki Güler Aydın Süzgeç Sosyal Tesisinde düzenlenen eğitimlerde gebelik, doğum, emzirme teknikleri ve yenidoğan bakımı gibi konular ele alınıyor. Çarşamba günleri sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki grup halinde gerçekleştirilen eğitimler dört hafta sürüyor. Kuşadası Belediyesinde görevli hemşire Gülsün Nourouzipanah, "Gebelik süreci, doğum, doğum sonrası bakım ve bebek bakımıyla ilgili bilgilendirici ve güvenli bir eğitim programımız var." dedi. Başvuruları genellikle gebeliğin 28’inci haftasından itibaren kabul ettiklerini belirten Nourouzipanah, bu uygulamada gebeliğin ilk dönemlerinde yaşanabilecek kayıpları ve anne adaylarının psikolojik durumlarını göz önünde bulundurduklarını söyledi.

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        Doğum yapmış annelerin de merkezdeki eğitimlerden yararlanabildiğini anlatan Nourouzipanah, "Emzirmeyle ya da bebeğe banyo yaptırmayla ilgili sorun yaşayan annelerimiz bize başvuruyor. AnneBaba Çocuk Merkezimizde bunları uygulamalı olarak gösteriyoruz." diye konuştu.

        Merkezde ayrıca "Minik Adımlarda Büyük Güvenlik Önlemleri" atölyesi düzenlediklerini belirten Nourouzipanah, bebek ve çocuklarda ilk yardım ile ev kazalarına karşı alınabilecek önlemleri anlattıklarını kaydetti. Bu atölyeye ebeveynlerin yanı sıra çocuk bakımında sorumluluk üstlenen herkesin katılabildiğini ifade etti.

        Ücretsiz eğitimlere başvurular Ada Mobil uygulaması veya Güvercin Masa üzerinden yapılabiliyor.

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