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        Didim Belediyesi Tiyatro Topluluğu, minik seyircilerle buluşuyor

        Didim Belediyesi Tiyatro Topluluğu, çocuklara yönelik hazırladığı "Rüyadaki Oyuncaklar" adlı oyunla minik tiyatroseverleri hayal gücü ve macera dolu bir yolculuğa davet ediyor. 14 Kasım Cumartesi günü DİGEM'de sahnelenecek oyun, 3 yaş ve üzeri çocuklara hitap ediyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 09:06 Güncelleme:
        Didim Belediyesi Tiyatro Topluluğu, minik seyircilerle buluşuyor

        Didim Belediyesi Tiyatro Topluluğu, çocuklara yönelik hazırladığı "Rüyadaki Oyuncaklar" adlı oyunla minik tiyatroseverleri hayal gücü ve macera dolu bir yolculuğa davet ediyor. 14 Kasım Cumartesi günü DİGEM’de sahnelenecek oyun, 3 yaş ve üzeri çocuklara hitap ediyor.

        Didim Belediyesi, çocukları sanatla ve tiyatroyla buluşturan etkinliklerine devam ediyor. Didim Belediyesi Tiyatro Topluluğu tarafından sahneye taşınan "Rüyadaki Oyuncaklar", renkli karakterleri ve eğlenceli hikâyesiyle minik izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

        Adem Atar’ın yazdığı, Esra Demirci’nin yönettiği tek perdelik çocuk oyunu, Posbıyık Usta’nın oyuncak dükkânında çalışan iki palyaço Hımbıl ve Tombul’un, dükkandaki oyuncaklarla birlikte yalnız ve üzgün Çiğdem’in rüyasına girerek onu eğlendirme çabasını konu alıyor.

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        Hımbıl ve Tombul’u, Çiğdem’i mutlu etmek için çıktıkları yolculukta birbirinden farklı maceralar bekliyor. Ancak bu yolculuğun öncesinde kendi aralarında uzlaşmaları, Posbıyık Usta’dan izin almaları ve gece bekçisini atlatmaları gerekiyor. Oyuncak dükkanında başlayan bu sıra dışı macera, çocukları eğlenceli bir rüya dünyasına davet ediyor.

        Tek perdeden oluşan ve 40 dakika süren oyunun yönetmen yardımcılığını Begüm Umay Aksoy, müzik direktörlüğünü Dilay Nefes Ecem üstleniyor.

        Didim Belediyesi Tiyatro Topluluğu’nun "Rüyadaki Oyuncaklar" adlı oyunu, 14 Kasım Cumartesi günü saat 15.00’te DİGEM’de sahnelenecek. 3 yaş ve üzeri çocuklara yönelik oyunun giriş kartları Didim Belediyesi Halk Masası’ndan temin edilebilecek.

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