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        Başkan Gençay, zeytin üreticileri ile buluştu

        Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, zeytin üreticileri, zeytinyağı fabrikası sahipleri ve turizm sektörü temsilcisi otelcilerle bir araya geldi. Toplantıda, Didim'de yetişen zeytinin kent içerisinde değerlendirilmesi ve tüketilmesi, zeytin üretiminin geliştirilmesi ve yerel üretimin turizmle buluşturulmasına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 09:12 Güncelleme:
        Başkan Gençay, zeytin üreticileri ile buluştu

        Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, zeytin üreticileri, zeytinyağı fabrikası sahipleri ve turizm sektörü temsilcisi otelcilerle bir araya geldi. Toplantıda, Didim’de yetişen zeytinin kent içerisinde değerlendirilmesi ve tüketilmesi, zeytin üretiminin geliştirilmesi ve yerel üretimin turizmle buluşturulmasına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

        Didim’in önemli tarımsal değerlerinden biri olan zeytinin üretim, işleme ve tüketim süreçlerinin kent ekonomisiyle daha güçlü şekilde buluşturulması amacıyla düzenlenen toplantıda; üreticilerin yaşadığı süreçler, zeytinyağı fabrikalarının işleyişi ve yerel ürünlerin turizm sektöründe değerlendirilmesi gibi konular ele alındı.

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        Başkan Hatice Gençay, farklı alanlarda faaliyet gösteren paydaşlarla bir araya gelerek Didim’de yetişen zeytinin kent içerisinde değerlendirilmesi, tüketiminin yaygınlaştırılması ve üretimin geliştirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulundu.

        Toplantıda, Didim’de üretilen zeytin ve zeytinyağının oteller başta olmak üzere turizm işletmelerinde daha fazla kullanılması, yerel ürünlerin ziyaretçilerle buluşturulması ve üretici ile turizm sektörü arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi üzerinde duruldu.

        Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, zeytin üretiminin geliştirilmesi ve yerel ürünlerin kent ekonomisine daha fazla katkı sağlaması için üreticilerden turizm temsilcilerine kadar farklı kesimlerle iş birliğinin önemine dikkat çekti.

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