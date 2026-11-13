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        Nazilli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 09:35 Güncelleme:
        Nazilli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        A.K'nin kullandığı 35 DAS 277 plakalı motosiklet, Aydın-Denizli kara yolu Beşeylül Kavşağı'nda S.Ö. yönetimindeki 07 AEN 158 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.K'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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