Nazilli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
A.K'nin kullandığı 35 DAS 277 plakalı motosiklet, Aydın-Denizli kara yolu Beşeylül Kavşağı'nda S.Ö. yönetimindeki 07 AEN 158 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.K'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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