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        Aydın'da ikamet izinli yabancı sayısı 4 yılda yüzde 6 azaldı

        Aydın'da ikamet izinli yabancı sayısı son dört yılda yüzde 6 azalarak 9 bin 653'e geriledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 09:25 Güncelleme:
        Aydın'da ikamet izinli yabancı sayısı 4 yılda yüzde 6 azaldı

        Aydın’da ikamet izinli yabancı sayısı son dört yılda yüzde 6 azalarak 9 bin 653’e geriledi.

        Tarihi ve doğal güzellikleri ile birçok vatandaşın tercih sebebi olan Aydın, yabancı uyruklu vatandaşların da tercihleri arasında yer alırken, ikamet izni alan yabancıların sayısında azalma yaşanmaya başladı. Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nün geçici koruma dahilinde olan yabancılar ile düzensiz ve düzenli göçmenler hakkındaki verileri çerçevesinde Aydın genelinde 120 farklı ülkeden yabancı uyruklu vatandaş yaşarken, 5 Kasım 2026 yılı istatistiklerine göre il genelinde 9 bin 653 ikamet izinli yabancı bulunuyor.

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        Son verilere göre Aydın’ın ikamet izinli yabancı sayısında son 4 yılda yüzde 6’lık gerileme yaşandı. 10 Kasım 2022 verilerine göre 10 bin 282 olan ikamet izinli yabancı sayısı 5 Kasım 2026 verileri kapsamında 9 bin 653 oldu. Buna göre son 4 yılda toplam 629 yabancı, ikametini Aydın’dan aldırdı.

        Öte yandan Geçici Koruma statüsünde Aydın’da yaşayan Suriyelilerin sayısı ise 5 Kasım 2026 tarihinde 6 bin 517 oldu. 1 milyon 172 bin 107 nüfuslu Aydın’daki Suriyelilerin nüfusa oranı ise 0,55 oldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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