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        Aydın İl Tarım'dan Efeler'de resim yarışması

        Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 21 Kasım Dünya Balıkçılık Günü dolayısıyla Efeler ilçesinde öğrenim gören ortaokul öğrencilerine yönelik resim yarışması düzenliyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 11:28 Güncelleme:
        Aydın İl Tarım'dan Efeler'de resim yarışması

        Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 21 Kasım Dünya Balıkçılık Günü dolayısıyla Efeler ilçesinde öğrenim gören ortaokul öğrencilerine yönelik resim yarışması düzenliyor.

        Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "21 Kasım Dünya Balıkçılık Günü etkinlikleri kapsamında, Efeler ilçemizde bulunan ortaokulların öğrencilerine yönelik temalı resim yarışması düzenlenecektir. 12 Kasım 2026 27 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yarışmayla öğrencilerimizin balıkçılık, su ürünleri, denizlerin ve su kaynaklarının korunması konularında farkındalık kazanmaları, sanatsal yeteneklerini ortaya koymaları ve sürdürülebilir balıkçılığın önemine dikkat çekmeleri amaçlanmaktadır. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı, hayal güçlerini ve yeteneklerini resimlerine yansıtmaya davet ediyoruz" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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