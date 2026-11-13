Kuşadası'nda dayanışma gecesi 15 öğrencinin eğitimine umut oldu

Kuşadası Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen "Eğitim Varsa Umut Var" gecesinde toplanan bağışlar, 15 öğrencinin bursuna destek sağlayacak.

Türk Anneler Derneği Kuşadası Şubesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Eğitim Varsa Umut Var" dayanışma gecesi, hayırseverleri öğrencilerin eğitimi için bir araya getirdi. Kuşadası Belediyesi’nin de destek verdiği etkinlikte, açık artırmaya çıkarılan bir tablo 25 bin liraya satıldı. Geceden elde edilen gelir, derneğin burs verdiği 15 öğrencinin eğitimine katkı sağlayacak. Etkinliğe Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, dernek üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Türk Anneler Derneği Kuşadası Şube Başkanı Nimet Demir, yeni eğitim öğretim döneminde öğrencilere yönelik destek çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek etkinliğe katkıda bulunan hayırseverlere teşekkür etti. Derneğin gönüllülük esasıyla faaliyet gösterdiğini ifade eden Demir, "Üniversite, lise ve ortaokul düzeyinde eğitim gören 15 öğrencimize burs veriyoruz. Bunun yanı sıra ihtiyaç sahiplerine kırtasiye ve giysi desteğinde bulunuyoruz. Bu geceyi de çalışmalarımıza destek veren Kuşadalı dostlarımızla bir araya gelmek amacıyla düzenledik. Derneğimiz 1959 yılında kurulmuş köklü bir sivil toplum kuruluşu. Türkiye genelindeki şubelerimizde annelerimiz gönüllü olarak çalışıyor. Bizler öğrencilerimizin ve kadınlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

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Gecede, Türk Anneler Derneği Kuşadası Şube Başkanı Nimet Demir’e hediye edilen bir tablo, öğrencilerin eğitimine katkı sağlamak amacıyla açık artırmaya çıkarıldı. Kınalıada’da yaşayan Ani Dikici tarafından Demir’e hediye edilen ve adanın kış manzarasını tasvir eden tablo, açık artırmada 25 bin liraya alıcı buldu. Satıştan elde edilen gelir, derneğin öğrencilere yönelik burs çalışmalarına katkı sağlamak üzere bağışlandı.

"Dayanışmayı ve eğitime desteği sürdüreceğiz"

Gecede konuşan Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, eğitime katkı sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlikte bulunmaktan gurur duyduğunu belirtti. Ekonomik şartlar karşısında toplumsal dayanışmanın önemine dikkati çeken Demirtaş, özellikle kız çocuklarının eğitim hayatına destek verilmesi gerektiğini vurguladı. Kuşadası Belediyesi’nin eğitim ve sosyal dayanışma alanındaki çalışmalara desteğinin süreceğini ifade eden Demirtaş, "Ekonomik şartların hepimizi zorladığı bir dönemden geçiyoruz. Böyle zamanlarda birbirimize daha fazla kenetlenmemiz, dayanışma içinde olmamız gerekiyor. Özellikle kız çocuklarımızın eğitimine destek olmak, onların geleceğe güvenle bakabilmesini sağlamak hepimizin ortak sorumluluğu. Başkanımız Ömer Günel bugüne kadar bu tür çalışmalarda her zaman sizlerin yanında oldu. Biz de aynı anlayışla eğitime ve dayanışmaya destek vermeye devam edeceğiz" dedi.