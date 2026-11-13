Nazilli Şehir Spor Kulübü Özseçen'i kadrosuna kattı

Transfer döneminin kapanmasına saatler kala Nazilli Şehir Spor Kulübü, hücum hattını tecrübeli golcü Ufuk Özseçen ile güçlendirdi.

Süper Amatör Lig ekibi Nazilli Şehir Spor Kulübü, dış transferde önemli bir hamleye imza attı. Denizli futbolunun skorer ve yetenekli isimlerinden olan 34 yaşındaki santrfor Ufuk Özseçen siyah beyazlı ekibe transfer oldu. Futbol kariyerine Sarayköy 1926 altyapısında başlayan tecrübeli forvet; Denizligücü, Acıpayam, Kurtuluşspor, Denizli İdmanyurdu, İncilipınar, Eşme Belediyespor, Alaçatıspor, Yeşilköyspor, Çıtakspor, Çalıköyspor, Kıralan Demirspor ve Gölhisar gibi pek çok önemli kulübün formasını terletti. Son olarak Kılavuzlarspor'da görev yapan Özseçen, kariyeri boyunca yaşadığı gol krallığı başarılarıyla dikkat çekiyor. Hücum hattındaki bitiriciliği ve tecrübesiyle takıma büyük katkı sağlaması beklenen Ufuk Özseçen, yeni sezonda Nazilli Şehir Spor Kulübü'nün başarısı için mücadele edecek. Kulüp yönetimi, imza sonrası yaptığı paylaşımda tecrübeli oyuncuya "Hoş geldin" diyerek başarı dileklerinde bulundu.