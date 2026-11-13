Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Topladığı mantardan zehirlenen kadın, yaşam mücadelesini kaybetti

        Topladığı mantardan zehirlenen kadın, yaşam mücadelesini kaybetti

        AYDIN'ın Nazilli ilçesinde doğadan topladığı mantarı yedikten sonra zehirlenen Nurcan Alp (45), 7 gündür tedavi gördüğü hastanede karaciğer yetmezliğinden hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 11:54 Güncelleme:
        Topladığı mantardan zehirlenen kadın, yaşam mücadelesini kaybetti

        AYDIN’ın Nazilli ilçesinde doğadan topladığı mantarı yedikten sonra zehirlenen Nurcan Alp (45), 7 gündür tedavi gördüğü hastanede karaciğer yetmezliğinden hayatını kaybetti.

        Olay, 6 Kasım’da Nazilli ilçesinde meydana geldi. Doğadan topladığı mantarı tüketen Nurcan Alp, bir süre sonra rahatsızlandı. Yakınları tarafından hastaneye götürülen Alp’in, mantar zehirlenmesine bağlı olarak karaciğerinde ağır hasar oluştuğu belirlendi. Karaciğer yetmezliği teşhisi konulan Alp, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Durumunun ağırlaşması üzerine acil karaciğer nakline ihtiyaç duyuldu. Ailesi ve yakınları, uygun donör bulunabilmesi için vatandaşlara çağrıda bulundu. Çok sayıda kişi donör bulunması için uğraştı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen Nurcan Alp, günlerdir sürdürdüğü yaşam mücadelesini bugün sabaha karşı kaybetti. 2 çocuk annesi Nurcan Alp’in cenazesinin ikindiden sonra İsabeyli Mahallesi’ndeki Çarşı Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından İsabeyli Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hızı saatte 90 km'yi bulacak! Marmara'da fırtına
        Hızı saatte 90 km'yi bulacak! Marmara'da fırtına
        FBI, 1.2 milyar dolarlık kripto varlığa el koydu
        FBI, 1.2 milyar dolarlık kripto varlığa el koydu
        Lüks yaşayıp, kumarhaneden çıkmadılar! 100 milyon TL'lik kripto vurgunu
        Lüks yaşayıp, kumarhaneden çıkmadılar! 100 milyon TL'lik kripto vurgunu
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Galatasaray'da RAMS Park zemini için yeni plan!
        Galatasaray'da RAMS Park zemini için yeni plan!
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        "Aşağılayıcı tavırlar sergiledi"
        "Aşağılayıcı tavırlar sergiledi"
        Yüreğimiz kavruldu! İzmir, Ankara, Tekirdağ ve Kayseri'ye acı haber ulaştı
        Yüreğimiz kavruldu! İzmir, Ankara, Tekirdağ ve Kayseri'ye acı haber ulaştı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 İş Forumu'nda hitapta bulundu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 İş Forumu'nda hitapta bulundu
        Şef mutfağı sözlüğü
        Şef mutfağı sözlüğü
        "GLP-1 iğneleri zayıflama ilacı değil, reçetesiz satılmamalı"
        "GLP-1 iğneleri zayıflama ilacı değil, reçetesiz satılmamalı"
        Trump: İran Savaşı'nın sürmesinin nedeni İsrail
        Trump: İran Savaşı'nın sürmesinin nedeni İsrail
        Kripto paralarda sert düşüş
        Kripto paralarda sert düşüş
        Kendi iş yerinde katledildi! Bir kadına daha kıydılar
        Kendi iş yerinde katledildi! Bir kadına daha kıydılar
        "Çok fazla Arda Güler lazım"
        "Çok fazla Arda Güler lazım"
        "Bir soykırım yaşanıyor"
        "Bir soykırım yaşanıyor"
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Psikologların güne iyi başlamak için yaptıkları 7 şey
        Psikologların güne iyi başlamak için yaptıkları 7 şey
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"

        Benzer Haberler

        Söke'de 17 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Söke'de 17 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Aydın-İzmir otobanındaki feci kazada detaylar ortaya çıktı Kazada hayatını...
        Aydın-İzmir otobanındaki feci kazada detaylar ortaya çıktı Kazada hayatını...
        Kaymakam Ateş, öğrencilerin evlerine konuk oldu
        Kaymakam Ateş, öğrencilerin evlerine konuk oldu
        Buharkent'te kütüphane ve gençlik merkezinde eğitim buluşması
        Buharkent'te kütüphane ve gençlik merkezinde eğitim buluşması
        Aydın İl Tarım'dan Efeler'de resim yarışması
        Aydın İl Tarım'dan Efeler'de resim yarışması
        Aydın'da mantardan zehirlenen kadın hastanede öldü
        Aydın'da mantardan zehirlenen kadın hastanede öldü