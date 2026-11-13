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        Cuma hutbesinde dijital dünyanın tehlikelerine dikkat çekildi

        Bu haftaki cuma hutbesinde sosyal medyanın bilinçsiz kullanımı, faydasız içeriklerle zaman kaybı, hakaret ve iftira gibi davranışların yol açtığı ahlaki sorunlar ele alınırken, çocukların ve gençlerin dijital dünyanın olumsuz etkilerinden korunması gerektiği vurgulandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 13:38 Güncelleme:
        Cuma hutbesinde dijital dünyanın tehlikelerine dikkat çekildi

        Bu haftaki cuma hutbesinde sosyal medyanın bilinçsiz kullanımı, faydasız içeriklerle zaman kaybı, hakaret ve iftira gibi davranışların yol açtığı ahlaki sorunlar ele alınırken, çocukların ve gençlerin dijital dünyanın olumsuz etkilerinden korunması gerektiği vurgulandı.

        Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından okunan cuma hutbesinin bu haftaki konusu "Dijital mecrada ahlak" oldu. Cuma namazı öncesinde verilen hutbede, dijital dünyanın bilinçsiz kullanımının bireyler ve toplum üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekildi. Sosyal medyada geçirilen uzun saatlerin, faydasız içeriklerle zaman kaybının ve dijital ortamlarda sergilenen ahlak dışı davranışların yol açtığı sorunlara değinilen hutbede, teknolojinin doğru ve ölçülü kullanılması gerektiği belirtildi. İletişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte sosyal medyanın insan ilişkilerinde önemli bir yer edindiğine, bilginin hızla yayıldığı dijital ortamlarda doğru ile yanlışın ayırt edilmesinin zorlaştığına işaret edilerek, kullanıcıların paylaşımlarında doğruluk, mahremiyet ve edep ilkelerini gözetmesi gerektiği vurgulandı.

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        Cuma hutbesinde, "Yaşadığımız bu gelişmeler ve değişimler, sorumluluklarımızı yeniden gözden geçirmeyi, dijital dünyada da edebi, mahremiyeti ve doğruluğu gözetmeyi bizlere vazife kılmaktadır. Hak ve hakikatin daha fazla insana ulaştırılması adına dijital mecraları etkin bir şekilde kullanmak hem çağın sunduğu imkan hem de gerekliliktir. Ne var ki değerlerini başkalarının beğenileriyle ölçen kimi insanlar, sosyal medya sebebiyle özünden kopabilmekte, beğenilme arzusuna kapılabilmekte, gösteriş ve tüketimin esiri haline gelebilmektedir. Bu ortamların sunduğu görünmezlik hissi de bazı insanları tecessüs, yalan, hakaret ve iftira gibi yanlış davranışlara sevk edebilmektedir. Mümin, gerçek hayatta olduğu gibi sosyal medyada da ilkeli, tutarlı ve kontrollü hareket etmelidir. Söz ve davranışlarını ahlaki bir süzgeçten geçirdikten sonra dijital mecralarda paylaşmalıdır. Dijital dünyanın bilinçsiz kullanımı, özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi olumsuz etkilemektedir. Sosyal medyada geçirilen uzun saatler, evlatlarımızın hayatın gerçeklerinden uzaklaşmasına, dikkatlerinin dağılmasına ve faydasız içeriklerle vakit kaybetmesine yol açabilmektedir. Bize düşen, Cenabı Hakk’ın hepimizi murakabe ettiğinin bilinciyle hareket etmek, söylediğimiz sözlerin, paylaştığımız bilgilerin ve yaptığımız yorumların doğuracağı sonuçları hesaba katmaktır. Dijital mecraları samimiyetin, kardeşliğin, hakikatin ve güzel ahlakın yayılmasına vesile kılmaktır. Zira avucumuzdaki ekranlar, farkına varmadan vaktimizin büyük bölümünü alırken, yanı başımızdaki bir sohbetin bereketinden, ailemizle paylaşacağımız muhabbetten, evlatlarımıza bırakacağımız hatıralardan bizleri mahrum bırakabilmektedir" ifadeleri yer aldı.

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