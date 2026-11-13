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        Aydın'da 24 bin 650 sentetik hap ele geçirildi

        AYDIN'ın Efeler ilçesinde, polisin bir iş yerine düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 24 bin 650 sentetik hap ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 15:17 Güncelleme:
        Aydın'da 24 bin 650 sentetik hap ele geçirildi

        AYDIN'ın Efeler ilçesinde, polisin bir iş yerine düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 24 bin 650 sentetik hap ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

        Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi amacıyla çalışma başlattı. Bu kapsamda Efeler ilçesinde belirlenen bir iş yerine polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında iş yerinde yapılan aramalarda, siyah poşetlerin içerisinde kutular halinde 24 bin 650 sentetik hap ele geçirildi. Haplarla ilişkili M.S. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen M.S., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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