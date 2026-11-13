Aydın'da 24 bin 650 sentetik hap ele geçirildi

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, polisin bir iş yerine düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 24 bin 650 sentetik hap ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi amacıyla çalışma başlattı. Bu kapsamda Efeler ilçesinde belirlenen bir iş yerine polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında iş yerinde yapılan aramalarda, siyah poşetlerin içerisinde kutular halinde 24 bin 650 sentetik hap ele geçirildi. Haplarla ilişkili M.S. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen M.S., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.