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        Aydın'da iş yerine uyuşturucu baskını: 24 bin sentetik ecza ele geçirildi

        Aydın'ın Efeler ilçesinde bir iş yerine düzenlenen narkotik operasyonunda 24 bin 650 adet sentetik ecza ele geçirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 13:58 Güncelleme:
        Aydın'da iş yerine uyuşturucu baskını: 24 bin sentetik ecza ele geçirildi

        Aydın’ın Efeler ilçesinde bir iş yerine düzenlenen narkotik operasyonunda 24 bin 650 adet sentetik ecza ele geçirildi.

        Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında Efeler ilçesinde operasyon gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre belirlenen iş yerinde yapılan aramalarda 24 bin 650 adet sentetik ecza ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan M.S. isimli şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 188'inci maddesi kapsamında uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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