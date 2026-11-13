Aydın Büyükşehir'in kışlık fideleri Kuşadası ve İncirliova'da vatandaşlara dağıtıldı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yerli üretimi ve doğal tarımı destekleyen çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Ata Tohumlarının gelecek nesillere aktarılması için hayata geçirilen çalışmalar kapsamında, Büyükşehir Belediyesi’ne ait fidanlıklarda yetiştirilen fideler vatandaşlarla buluşuyor. Kışlık fide dağıtımı ile vatandaşlar hem sağlıklı üretim yapma imkanı buluyor hem de Ata Tohumlarının gelecek nesillere aktarılmasına katkı sunuyor.

Kuşadası ve İncirliova’da binlerce vatandaşa Ata Tohumlarından üretilen marul, lahana, karnabahar ve brokoli fideleri ücretsiz olarak dağıtıldı. İncirliova’da gerçekleştirilen dağıtıma İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya da katıldı. Çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, Ata Tohumlarının korunmasını ve yaygınlaşmasını sağlayan projeler için Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti.