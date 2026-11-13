Başkan Tetik, kültür ve sanat kursiyerleriyle bir araya geldi

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, Nazilli Belediyesi bünyesinde düzenlenen kültür ve sanat kurslarında eğitim alan eğitmen ve kursiyerlerle kahvaltı programında bir araya geldi.

Nazilli Belediyesi tarafından yıl boyunca sürdürülen kültür ve sanat faaliyetlerinde görev alan eğitmen ve kursiyerler, düzenlenen kahvaltı programında Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik ile bir araya geldi. Buluşmada, yıl içerisinde gerçekleştirilen çalışmalar ve kültürsanat faaliyetleri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Müzik, halk dansları, tiyatro ve el sanatları başta olmak üzere farklı branşlarda eğitim alan kursiyerler, yıl boyunca hazırladıkları konser, gösteri ve sergilerle Nazilli’nin kültür ve sanat hayatına önemli katkılar sundu.

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Programda kursiyer ve eğitmenlerle sohbet eden Başkan Tetik, Nazilli’de kültür ve sanatın her kesime ulaşmasının önemine dikkat çekerek, yıl boyunca emek veren tüm eğitmen ve kursiyerlere teşekkür etti.

"Kültür ve sanat, bir şehrin ruhunu ve geleceğini şekillendirir" diyen Başkan Tetik, belediye bünyesinde gerçekleştirilen kursların yalnızca eğitim faaliyeti olmadığını, aynı zamanda vatandaşların yeteneklerini geliştirmelerine, üretmelerine ve kent yaşamına aktif şekilde katılmalarına imkan sunduğunu ifade etti.

Nazilli Belediyesi bünyesindeki ücretsiz kurs imkanlarının artarak devam edeceğini dile getiren Başkan Tetik, "Müzikten tiyatroya, halk danslarından el sanatlarına kadar birçok alanda emek veren tüm eğitmenlerimize ve kursiyerlerimize teşekkür ediyorum. Yıl boyunca gerçekleştirdiğiniz konserler, gösteriler ve sergilerle Nazilli’mizin kültür ve sanat hayatına değer kattınız. Nazilli Belediyesi olarak kültür ve sanatı şehrimizin her noktasında desteklemeye, vatandaşlarımızın kendilerini ifade edebilecekleri alanları çoğaltmaya devam edeceğiz" dedi.