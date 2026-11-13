Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Başkan Tetik, kültür ve sanat kursiyerleriyle bir araya geldi

        Başkan Tetik, kültür ve sanat kursiyerleriyle bir araya geldi

        Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, Nazilli Belediyesi bünyesinde düzenlenen kültür ve sanat kurslarında eğitim alan eğitmen ve kursiyerlerle kahvaltı programında bir araya geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 14:50 Güncelleme:
        Başkan Tetik, kültür ve sanat kursiyerleriyle bir araya geldi

        Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, Nazilli Belediyesi bünyesinde düzenlenen kültür ve sanat kurslarında eğitim alan eğitmen ve kursiyerlerle kahvaltı programında bir araya geldi.

        Nazilli Belediyesi tarafından yıl boyunca sürdürülen kültür ve sanat faaliyetlerinde görev alan eğitmen ve kursiyerler, düzenlenen kahvaltı programında Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik ile bir araya geldi. Buluşmada, yıl içerisinde gerçekleştirilen çalışmalar ve kültürsanat faaliyetleri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

        Müzik, halk dansları, tiyatro ve el sanatları başta olmak üzere farklı branşlarda eğitim alan kursiyerler, yıl boyunca hazırladıkları konser, gösteri ve sergilerle Nazilli’nin kültür ve sanat hayatına önemli katkılar sundu.

        REKLAM

        Programda kursiyer ve eğitmenlerle sohbet eden Başkan Tetik, Nazilli’de kültür ve sanatın her kesime ulaşmasının önemine dikkat çekerek, yıl boyunca emek veren tüm eğitmen ve kursiyerlere teşekkür etti.

        "Kültür ve sanat, bir şehrin ruhunu ve geleceğini şekillendirir" diyen Başkan Tetik, belediye bünyesinde gerçekleştirilen kursların yalnızca eğitim faaliyeti olmadığını, aynı zamanda vatandaşların yeteneklerini geliştirmelerine, üretmelerine ve kent yaşamına aktif şekilde katılmalarına imkan sunduğunu ifade etti.

        Nazilli Belediyesi bünyesindeki ücretsiz kurs imkanlarının artarak devam edeceğini dile getiren Başkan Tetik, "Müzikten tiyatroya, halk danslarından el sanatlarına kadar birçok alanda emek veren tüm eğitmenlerimize ve kursiyerlerimize teşekkür ediyorum. Yıl boyunca gerçekleştirdiğiniz konserler, gösteriler ve sergilerle Nazilli’mizin kültür ve sanat hayatına değer kattınız. Nazilli Belediyesi olarak kültür ve sanatı şehrimizin her noktasında desteklemeye, vatandaşlarımızın kendilerini ifade edebilecekleri alanları çoğaltmaya devam edeceğiz" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Lodos 24 saat kuvvetli esecek" Marmara ve Kuzey Ege için kritik uyarı!
        "Lodos 24 saat kuvvetli esecek" Marmara ve Kuzey Ege için kritik uyarı!
        Alman otomotiv devinden kritik karar
        Alman otomotiv devinden kritik karar
        Fırtına ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği: 74 ihbar aldık! Marmara'da fırtına
        Fırtına ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği: 74 ihbar aldık! Marmara'da fırtına
        3.5 trilyon dolarlık dev için geri sayım
        3.5 trilyon dolarlık dev için geri sayım
        Milli Takım, Uluslar A Ligi'nde nasıl kalır?
        Milli Takım, Uluslar A Ligi'nde nasıl kalır?
        Sürdürülebilir gelecek için sigorta
        Sürdürülebilir gelecek için sigorta
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        "Bu başarı bir tesadüf değildir"
        "Bu başarı bir tesadüf değildir"
        İddia: Rusya'nın talepleri çarpıcı
        İddia: Rusya'nın talepleri çarpıcı
        DSÖ yetkilisi İsmail'den COP31'in iklim kaynaklı sağlık sorunlarıyla mücadeledeki rolüne vurgu
        DSÖ yetkilisi İsmail'den COP31'in iklim kaynaklı sağlık sorunlarıyla mücadeledeki rolüne vurgu
        "149 bin lira civarında para gönderildi"
        "149 bin lira civarında para gönderildi"
        Lüks yaşayıp, kumarhaneden çıkmadılar! 100 milyon TL'lik kripto vurgunu
        Lüks yaşayıp, kumarhaneden çıkmadılar! 100 milyon TL'lik kripto vurgunu
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"
        İngiltere'de ekmek, makarna ve keklere folik asit eklenecek
        İngiltere'de ekmek, makarna ve keklere folik asit eklenecek
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Aşk iddialarını doğruladı
        Aşk iddialarını doğruladı
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"

        Benzer Haberler

        Aydın Büyükşehir'in kışlık fideleri Kuşadası ve İncirliova'da vatandaşlara...
        Aydın Büyükşehir'in kışlık fideleri Kuşadası ve İncirliova'da vatandaşlara...
        Aydın'da iş yerine uyuşturucu baskını: 24 bin sentetik ecza ele geçirildi
        Aydın'da iş yerine uyuşturucu baskını: 24 bin sentetik ecza ele geçirildi
        Başkan Yetişkin'den çiftçilere yol desteği
        Başkan Yetişkin'den çiftçilere yol desteği
        Cuma hutbesinde dijital dünyanın tehlikelerine dikkat çekildi
        Cuma hutbesinde dijital dünyanın tehlikelerine dikkat çekildi
        Minikler fotokapanla yaban hayatını tanıdı
        Minikler fotokapanla yaban hayatını tanıdı
        Kuşadası'nda dayanışma gecesi 15 öğrencinin eğitimine umut oldu
        Kuşadası'nda dayanışma gecesi 15 öğrencinin eğitimine umut oldu