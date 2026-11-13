Aydın'da uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

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