Aydın'da uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde 24 bin 650 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde 24 bin 650 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 24 bin 650 uyuşturucu hap ele geçirildi, şüpheli M.S. gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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