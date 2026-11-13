Efeler Belediyesi'nden deprem tatbikatı

Afetlere karşı hazırlıklı ve bilinçli bir kent oluşturma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Efeler Belediyesi, deprem tatbikatlarına devam ediyor. Bu kapsamda Efeler Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (EFAK) tarafından Fen İşleri Müdürlüğü şantiyesinde deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Bir deprem anında personelin doğru ve hızlı hareket etmesini sağlamak amacıyla düzenlenen tatbikatta, güvenli tahliye yöntemleri, acil durumlarda alınması gereken önlemler ve toplanma alanlarının önemi üzerinde duruldu. Senaryo gereği deprem alarmının verilmesiyle birlikte şantiyede görev yapan personel, deprem anında uygulanması gereken güvenli davranışları yerine getirdi. Ardından kontrollü şekilde tahliye edilen çalışanlar, EFAK ekiplerinin yönlendirmeleri doğrultusunda belirlenen toplanma alanında bir araya geldi. Tatbikat kapsamında tahliye süreci ve personelin acil durumlara karşı hazırlığı değerlendirildi.

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Efeler Belediyesi, afetlere karşı hazırlık çalışmalarını belediyenin tüm birimlerine yaygınlaştırmayı hedefliyor. EFAK öncülüğünde farklı müdürlüklerde düzenlenecek eğitim ve uygulamalı tatbikatlarla personelin deprem anında doğru hareket etmesi, güvenli tahliye süreçlerini öğrenmesi ve acil durumlara karşı hazırlık düzeyinin artırılması amaçlanıyor.