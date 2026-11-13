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        Aydın'dan Avrupa'ya eğitim köprüsü kurulacak

        Kuşadası'nda düzenlenen 2026 Erasmus+ Okul Eğitimi ve Mesleki Eğitim Akreditasyonları Açılış Toplantısı'nda, 17 ilçeden eğitim yöneticileri ile 50 okulun yönetici ve öğretmenleri bir araya gelerek uluslararası eğitim projelerini değerlendirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 17:14 Güncelleme:
        Aydın'dan Avrupa'ya eğitim köprüsü kurulacak

        Kuşadası’nda düzenlenen 2026 Erasmus+ Okul Eğitimi ve Mesleki Eğitim Akreditasyonları Açılış Toplantısı'nda, 17 ilçeden eğitim yöneticileri ile 50 okulun yönetici ve öğretmenleri bir araya gelerek uluslararası eğitim projelerini değerlendirdi.

        Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2026 Erasmus+ Okul Eğitimi ve Mesleki Eğitim Akreditasyonları Açılış Toplantısı Kuşadası’nda gerçekleştirildi. Toplantıda, uluslararası eğitim hareketlilikleri, proje süreçleri ve Avrupa ile eğitim alanında geliştirilecek iş birliği fırsatları ele alındı. Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit başkanlığında düzenlenen toplantıya, 17 ilçeden eğitim yöneticileri ile akreditasyon kapsamında yer alan 50 okulun yöneticileri ve öğretmenleri katıldı. Eğitimde uluslararası iş birliklerinin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen toplantıda, Erasmus+ programı kapsamında yürütülecek hareketlilik faaliyetleri, proje hazırlık ve uygulama süreçleri değerlendirildi. Öğretmenlerin mesleki gelişimine ve öğrencilerin farklı eğitim deneyimleri kazanmasına katkı sunacak çalışmalar üzerinde duruldu. Toplantıyla, Aydın'daki okulların Avrupa ile eğitim alanındaki iş birliklerinin güçlendirilmesi ve uluslararası proje fırsatlarından daha etkin yararlanması hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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