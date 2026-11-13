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        Eskort siteleri üzerinden dolandırıcılık operasyonunda 4 gözaltı

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde eskort siteleri üzerinden çok sayıda vatandaşı dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik Aydın ve Sakarya'da düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 17:35 Güncelleme:
        Eskort siteleri üzerinden dolandırıcılık operasyonunda 4 gözaltı

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde eskort siteleri üzerinden çok sayıda vatandaşı dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik Aydın ve Sakarya'da düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

        Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuşadası ilçesinde eskort siteleri üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık olaylarına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda çok sayıda vatandaşın bu siteler aracılığıyla dolandırıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında Aydın ve Sakarya illerinde belirlenen 4 şüphelinin ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 10 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar ve 5 tablet ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 1 gram kubar esrar ile 1 adet esrar öğütücü aparatı bulundu. Operasyonda Z.D.Ş. (22), D.A. (44), İ.B. (34) ve B.M.E. (27) isimli 4 şüpheli gözaltına alındı.

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        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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